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Пандемия: во Франции за сутки зафиксировали более 700 случаев COVID-19

Пандемия: во Франции за сутки зафиксировали более 700 случаев COVID-19
10:32 Сегодня Телеграф Укринформ
Во Франции за предыдущие сутки зафиксированы 726 новых случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 еще 33 человека.

Такие данные обнародовало Национальное агентство общественного здоровья.

Согласно им, во Франции с начала пандемии всего зафиксировано 156287 случаев инфицирования, в том числе 29374 человека умерли.

На сегодняшний день 11124 пациента остаются в больницах, в частности в реанимационных отделениях 879 человек.

Как отмечается, коронавирусом SARS-CoV-2 инфицировано более 2% от общего количества работников медицинских учреждений в стране.

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Во Франции до 21 июня проходит второй этап правительственного плана выхода из карантина.

Отменены ограничения на поездки по территории страны. В регионах с "зеленым" уровнем эпидемиологического риска возобновляют работу кафе, бары и рестораны.

В стране возобновляется учебный процесс в большинстве образовательных учреждений, кроме университетов, которые остаются на дистанционной форме обучения.

В "зеленых" зонах открываются музеи и театры (за исключением кинотеатров), парки, зоопарки, спортивные залы и бассейны, туристические кемпинги.

Проведение публичных религиозных и свадебных церемоний разрешено при условии соблюдения санитарных норм и социального дистанцирования. 

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Ношение защитных масок будет оставаться обязательным в общественном транспорте.

Сохраняется ограничение на участие в публичных собраниях - разрешено присутствие максимум 10 человек.

Проведение массовых спортивных соревнований, других собраний по количеству более 5 тысяч человек запрещено до 31 августа.

В стране введено мобильное приложение StopCovid для отслеживания перемещения и контактов инфицированных коронавирусом.

Чрезвычайное санитарное состояние во Франции действует до 10 июля.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 7742069 случаев заражения коронавирусом, из них 428362 летальных, выздоровели 3967418 человек.

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Франция, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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