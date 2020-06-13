Коронавирус в Бергамо: прокуроры допросили премьера Италии

Премьера Италии три часа допрашивали о действиях правительства во время пандемии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте был допрошен прокурорами в пятницу о реакции страны на вспышку коронавируса, унесшую жизни более 34 000 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Прокуроры из Бергамо, одного из северных городов, наиболее пострадавших от пандемии, выясняют, почему пострадавшие небольшие города не были заблокированы ранее во время вспышки, когда число инфекций быстро росло.

Конте, который был допрошен в качестве свидетеля в течение трех часов в своем офисе в Риме и не находится под уголовным следствием, позже сказал журналистам через своего представителя: "Я хотел объяснить каждый этап до мельчайших деталей".

Прокуроры также допросили министра внутренних дел Лучану Ламоргезе и министра здравоохранения Роберто Сперанцу.

В интервью нескольким итальянским газетам в пятницу Конте заявил, что расскажет прокурорам все, что знает, и не беспокоится о том, что против него лично могут начать расследование.

Если бы это произошло, то это, вероятно, ослабило бы и без того хрупкое коалиционное правительство и подлило бы масла в огонь частых спекуляций о том, что Конте может быть смещен, несмотря на его высокие личные рейтинги одобрения в опросах общественного мнения.

Регион Ломбардия, в который входит Бергамо, был начальным эпицентром вспышки вируса в Италии и до сих пор остается наиболее пораженным с ее 20 регионов, на долю которого приходится около половины всех смертей и большинство новых инфекций.

Решение не изолировать Бергамо и близлежащие города было одним из наиболее спорных эпизодов эпидемии.

Напомним, выборочное тестирование жителей провинции Бергамо на антитела к коронавирусу показало положительный результат у 57% протестированных.