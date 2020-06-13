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Премьер Греции: Мы готовы приветствовать туристов этим летом

Премьер Греции: Мы готовы приветствовать туристов этим летом
20:34 Сегодня Телеграф УНН
В Греции открывают границы для туристов.

С 15 июня иностранные туристы смогут вновь посещать греческие курорты. Те, кто будет прилетать из стран со значительным числом инфицированных коронавирусом, должны пройти тестирование, сообщает DW.

Греция с 15 июня возобновляет международное авиасообщение и позволяет въезд иностранным туристам. Об этом в субботу, 13 июня, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис во время посещения острова Санторини.

"Очень приятно, находясь здесь, на Санторини сообщить: Греция готова приветствовать туристов этим летом, делая их безопасность и здоровье приоритетом номер один", - сказал он.

Все туристы, прибывающие в Грецию из стран с высоким уровнем инфицирования коронавирусом, будут проходить тестирование. В зависимости от их результатов туристы должны отбыть до 14 дней в обсервации. Среди тех, кто прибывает из безопасных стран, тестирование будут делать выборочно.

Также греческие власти увеличили число медицинского персонала на популярных среди отдыхающих островах в Эгейском и Ионическом морях. Как сообщил министр здравоохранения страны Василис Кикилиас, перед началом нового туристического сезона на островах взяли на работу дополнительно 687 новых врачей и медсестер. Отделение интенсивной терапии оснащены 450 кроватями.

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В прошлом году Грецию посетили 33 миллиона туристов, доход от туризма составил 19 миллиардов евро.

Грецию относительно мало задело распространение коронавирусной инфекции. По данным ресурса Worldometer, по состоянию на 13 июня в Греции в целом было инфицировано коронавирусом 3 108 человек, выздоровели от болезни 1 374, умерли 83 человека. Еще в середине мая в стране открылись сотни пляжей.

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Греция, Туризм, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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