В девяти регионах Италии не зафиксировали смертей от COVID-19 за сутки

За последние сутки в Италии подтвердили 346 новых случаев заболевания.

В девяти регионах Италии на протяжении последних суток не зафиксировали летальных случаев вследствие заболевания COVID-19.

Об этом пишет La Repubblica.

"Никаких жертв в Валле-д'Аоста, Трентино-Альто-Адидже, Марке, Молизе, Кампании, Базиликате, Калабрии, Апулии, Сицилии", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Италии подтвердили 346 новых случаев заболевания.

Как пишет другое итальянское издание Corriere Della Sera, в Италии с начала эпидемии COVID-19 подтвердили 236 651 случай заболевания. Из них 34 301 пациент умер (55 летальных случаев произошли в течение последних 24 часов).

В общем 174 865 пациентов выздоровели и уже были выписаны из больниц в стране, из них 1780 - за последние сутки.

Согласно данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 7808583, из них 430 119 летальных, выздоровели 4006179 человек.