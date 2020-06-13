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В девяти регионах Италии не зафиксировали смертей от COVID-19 за сутки

В девяти регионах Италии не зафиксировали смертей от COVID-19 за сутки
23:15 Сб, 13 Июнь 2020 Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
За последние сутки в Италии подтвердили 346 новых случаев заболевания.

В девяти регионах Италии на протяжении последних суток не зафиксировали летальных случаев вследствие заболевания COVID-19.

Об этом пишет La Repubblica.

"Никаких жертв в Валле-д'Аоста, Трентино-Альто-Адидже, Марке, Молизе, Кампании, Базиликате, Калабрии, Апулии, Сицилии", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Италии подтвердили 346 новых случаев заболевания.

Как пишет другое итальянское издание Corriere Della Sera, в Италии с начала эпидемии COVID-19 подтвердили 236 651 случай заболевания. Из них 34 301 пациент умер (55 летальных случаев произошли в течение последних 24 часов).

В общем 174 865 пациентов выздоровели и уже были выписаны из больниц в стране, из них 1780 - за последние сутки.

Согласно данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 7808583, из них 430 119 летальных, выздоровели 4006179 человек.

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Все по теме:

Италия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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