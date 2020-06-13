В Бельгии за сутки от коронавируса умерли 8 человек

В бельгийских больницах с COVID-19 находятся 425 человек.

В Бельгии показатели заболеваемости COVID-19 продолжают снижаться. За минувшие сутки выявлено 99 новых подтвержденных случаев, что довело общее количество инфицированных в этой стране с начала пандемии до 59918 человек.

Об этом в субботу сообщает бельгийское издание VRT.

«Количество людей, госпитализированных с коронавирусом, также продолжает уменьшаться. В течение прошлых 24 часов 23 новых пациента с этим диагнозом были госпитализированы в больницы, в то же время 49 человек были выписаны после выздоровления. На сегодняшний день в бельгийских больницах с коронавирусом находятся 425 пациентов, из них 88 в восьмой отделениях интенсивной терапии», - говорится в публикации.

Вместе с этим, в течение суток еще 8 человек в Бельгии умерли от коронавируса, что довело общее количество погибших с начала пандемии до 9650 человек.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире подтверждено 7 742 069 случаев заражения коронавирусом, из них 428 362 летальных, выздоровели 3 967 418 человек.