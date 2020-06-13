Акции против расизма: Во Франции и Британии произошли столкновения

Во Франции и Британии случились столкновения с полицией во время акций против расизма.

В столице Франции Париже в субботу, 13 июня, тысячи людей вышли на антирасистскую демонстрацию. Протестующие собрались в центре города на площади Республики и скандировали: “Нет справедливости — нет мира”.

Об этом сообщает DW и агентство Reuters.

Полиция отказала организаторам акции в возможности пройти маршем к зданию оперы. Акция проходила мирно, однако за 3 часа начались столкновения. Некоторые участники демонстрации бросали в стражей порядка бутылки и кирпичи. Организаторы призвали митингующих с детьми покинуть акцию. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, после чего толпа разошлась.

Митингующие и правозащитники обвиняют правоохранителей жесткое обращение с мигрантами. Во время демонстрации выступила сестра Адама Траоре, который умер в пригороде Парижа в 2016 году во время полицейской операции. Его семья заявляет, что он задохнулся, когда трое полицейских удерживали его своим весом. Власти утверждают, что причина смерти Траоре необъяснима. “Смерть Джорджа Флойда имеет сильное эхо в смерти моего младшего брата. То, что происходит в США, происходит и во Франции. Наши братья умирают”, — сказала сестра умершего Асса Траоре.

Тем временем в Лондоне в этот день произошли столкновения между участниками антирасистской акции и сторонниками крайнеправые взглядов. На Трафальгарской площади и улицах вблизи вспыхнула большая драка между двумя противоположными лагерями митингующих, в которой приняли участие примерно по 100 человек с каждой стороны. Они швыряли бутылки и петарды, крайне правые выкрикивали оскорбления в сторону митингующих, протестовавших против расизма. В конце концов, драку прекратила полиция.

“Понятно, что крайне правые группы вызывают насилие и беспорядок в центре Лондона, я призываю людей держаться подальше”, — написал в Twitter мэр города Садик Хан.

Министер внутренних дел Великобритании Прити Пател осудила “полностью неприемлем бандитизм” и заявила, что причастные к насилию и вандализму почувствуют всю силу закона.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейским умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео задержания мужчины.

Публикация видео вызвала массовые протесты и беспорядки по всей стране, которые сопровождались столкновениями с полицией, стрельбой, мародерством и введением во многих городах США комендантского часа. Позже протесты прошли в других странах, в частности в странах ЕС, Турции и Австралии.