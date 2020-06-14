В Эстонии поминают жертв массовой депортации 1941 года

В Таллине возложат венки "От народа Эстонии" к мемориалу жертв коммунизма.

В Эстонии в воскресенье вспоминают жертв массовой депортации 1941 года.

Министры юстиции Райво Аэг (Raivo Aeg) и обороны Юри Луйк (Juri Luik) возложат венки "От народа Эстонии" к мемориалу жертв коммунизма в Таллине. В связи со вспышкой коронавируса в этом году памятных публичных мероприятий не будет.

Как сообщили "Интерфаксу" в государственной канцелярии, на всех зданиях, где размещаются органы государственной и муниципальной власти, а также публично-юридические лица, будут вывешены траурные флаги.

В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии была проведена массовая депортация, в ходе которой репрессивные органы Советского союза выслали в Сибирь около 10 тыс. человек.

Из них около 6 тыс. мужчин, женщин и детей погибли от голода, тяжелых условий жизни или были убиты.

В Эстонии депортация 1941 года, а также депортация 1949 года, в ходе которой были высланы в Сибирь около 20 тыс. человек, рассматриваются как не имеющие срока давности преступления против человечности.