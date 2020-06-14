Протесты в Лондоне: задержаны более 100 человек

На протестах в Лондоне более 100 человек были арестованы.

Полиция арестовала более 100 участников антирасистских протестов в Лондоне.

Об этом сообщает полиция Лондона в Twitter.

"По состоянию на 21:00 более 100 человек были арестованы во время акций протеста за нарушение мира, беспорядки, нападения на правоохранителей, владение оружием, хранение наркотиков и употребления алкоголя".

Полиция Лондона наложила ограничения на несколько групп активистов накануне запланированных протестов в столице в эти выходные.

Премьер Британии Борис Джонсон призвал участников акций против расизма "не цензурировать прошлое" и воздержаться от участия в протестах.