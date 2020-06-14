Эвакуированным из-за пандемии немцам придется заплатить за перелет

Немцам, которых власти эвакуировали, придется заплатить за свое возвращение домой.

В связи с пандемией коронавируса МИД Германии организовало возвращение на родину 240 тысяч граждан. Теперь им придется оплатить эвакуацию.

Об этом сообщило министерство иностранных дел ФРГ, передает DW.

«Жителям Германии, которых власти эвакуировали из других стран во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19, придется заплатить за свое возвращение домой», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ближайшее время эвакуированных проинформируют о доле расходов, которую они должны уплатить. В МИД объяснили, что согласно закону о консульской службе, доставленные домой обязаны оплатить часть расходов на чартерные рейсы. При определении этой суммы учтут следующие факторы: дальность перелета, средняя цена билета на соответствующий рейс и стоимость подобных эвакуационных акций в других странах ЕС.

Кампания по эвакуации немцев, которые в разгар пандемии оказались за рубежом, началась 17 марта, напоминает DW. С тех пор на родину были возвращены 240 тысяч граждан, из них 66 тысяч - с помощью зафрахтованных МИД самолетов. По оценкам, затраты на это составляют 100 миллионов евро.