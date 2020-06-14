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Смягчение карантина: французам разрешили протестовать

Смягчение карантина: французам разрешили протестовать
15:39 Сегодня Телеграф Укринформ
Во Франции отменили запрет на массовые акции, введенный из-за коронавируса.

Государственный совет Франции снял запрет на проведение массовых акций, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает Радио Свобода, решение опубликовано вечером 13 июня.

В нем, в частности, говорится, что ограничение свободы собраний при нынешней эпидемиологической ситуации "не является обоснованным".

В решении Государственного совета отмечается, что выход на акции протеста является "фундаментальным правом". "Риски, связанные с санитарной ситуацией, могут быть поводом для запрета массовых акций только в особых случаях", – говорится в тексте.

Госсовет постановил, что отныне акции протеста можно проводить при соблюдении тех же правил, что и раньше.

Для организации мероприятия в общественном месте необходимо заранее подать заявление в префектуру полиции. Власти могут запретить акцию в том случае, если соблюдение предохранительных мер, связанных с распространением коронавируса, будет невозможным.

Участвовать в мероприятиях смогут не более 5 тысяч человек.

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Решение Государственного совета Франции принято после жалобы Лиги по правам человека. Один из юристов Лиги в интервью агентству France-Presse назвал это решение "большой победой".

Днем 13 июня в Париже в акции протеста против полицейского насилия принимали участие около 15 тысяч человек, были задержаны 26 участников акции. Как сообщило Международное французское радио, одним из организаторов акции выступил комитет памяти Адама Траоре, 24-летнего чернокожего француза, погибшего после жесткого задержания в 2016 году.

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Все по теме:

Франция, Протесты, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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