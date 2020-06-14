В странах Балтии провели мероприятия в память о жертвах депортации 1941 года

В Латвии, Литве и Эстонии почтили память жертв депортации 1941 года.

В странах Балтии 14 июня прошли траурные мероприятия в память о жертвах депортации 1941 года.

Выступая на траурных мероприятиях, президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что «преступления коммунистического геноцида не имеют срока давности».

Об этом сообщает портал Delfi.

«Преступления коммунистического геноцида не имеют срока давности, и сегодняшние поколения обязаны помнить их и отдавать дань памяти гражданам Латвии - жертвам преступлений советского оккупационного режима», - подчеркнул Левитс.

В этом день президент Латвии встретился в Президентском дворце с людьми, пережившими высылку в Сибирь, с участниками конкурса школьных работ "Дети Сибири", а также возложил цветы к памятнику Свободы. Он подчеркнул, что сегодняшняя независимая и демократическая Латвия – «это победа правды и справедливости, победа идеалов над злым и преступным».

В Литве в этот День скорби и надежды уже пятый год проходит акция «Произнеси, услышь, запомни», во время которой зачитываются фамилии 40 ссыльных и политзаключенных. Длится акция 24 часа. В 13:00 зачитывать имена в Вильнюсе рядом с Музеем жертв оккупации и геноцида начал президент Литвы Гитанас Науседа со своей супругой Дианой. Перед этим президент, обратившись к жителям Литвы, сказал: «Первые ссылки (1941 года, - ред.) были самыми болезненными. Массовый террор лишил последних иллюзий в вопросе намерений оккупантов. 14 июня стало предупреждением о том, что постараются стереть все межвоенное наследие и уничтожить любую надежду на независимость Литвы». Науседа также подверг жесткой критике современную историческую политику России, которая нацелена на пересмотр негативных оценок пакта Молотова-Риббентропа, открывшего путь к оккупации стран Балтии.

В память о трагическом событии в центре Таллинна была открыта инсталляция — установленный на рельсы вагон, наполненный голубыми воздушными шарами. Повернутый на восток, он символизирует все 490 железнодорожных вагонов со ссыльными гражданами Эстонии. «Прошло 79 лет. Именно сюда, к установленному на площади Вабадузе (Свободы, - ред.) символическому "Вагону слез" стоит прийти, чтобы вспомнить обо всех тех людях, которых вырвали отсюда, с родной земли на чуждые просторы Советского Союза, тех, кто добрался до них живыми. И подумать о том, что свобода сама за себя не постоит. Ее надо беречь каждый день», - сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

С конца мая по середину июня 1941 года в Сибирь репрессивными органами СССР были депортированы свыше 85 тысяч человек с территорий оккупированных после пакта Молотова-Риббентропа: стран Балтии, Молдовы, западной Украины, западной Беларуси. В Латвии, Литве и Эстонии 14 июня - общегосударственный день скорби.