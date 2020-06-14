В Германии прошли акции против расизма

С конца мая по всему миру проходят акции против расизма, поводом для которых стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США.

По всей Германии сегодня прошли акции протеста против расизма, социального неравенства и антисемитизма.

В Берлине участники акции образовали "ленту солидарности" длиной около 9 километров от Бранденбургских ворот до района Нойкёльн, сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции, в акции участвовали около 5 тыс. человек, а незадолго до конца мероприятия - около 8 тыс. Представители организаторов сообщили о более чем 20 тыс. участников.

Большинство участников использовали защитные маски и соблюдали необходимую социальную дистанцию. Они держали плакаты с надписями: "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны") и "Больше денег образованию". Около Бранденбургских ворот прошла также акция протеста группы "Бабушки против правых". На участниках были защитные маски и розовые шапки.

В Гамбурге в акции протеста, по данным полиции, приняли участие около 500 человек, образовавших цепочку от ратуши до центрального вокзала.

Кроме того, манифестации прошли в Лейпциге, Хемнице, Плауэне, Фрейбурге, Мюнстере и других городах.

К проведению акций по всей Германии призвали около 130 организаций, а также альянс под названием #unteilbar (в переводе - "неделимые").

Акции солидарности распространились по всему миру вслед за протестами в США после резонансной гибели Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе. Белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 9 минут душил его коленом при задержании. Гибель 46-летнего афроамериканца получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а трем остальным полицейским - в пособничестве убийству.