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Землетрясение в Турции: есть погибший и раненые

Землетрясение в Турции: есть погибший и раненые
Обновлено 01:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе населенного пункта Карлыова.

В результате землетрясения, произошедшего в воскресенье вечером в провинции Бингель на востоке Турции, один человек погиб, около 20 получили ранения.

Об этом сообщили власти провинции Бингель.

"К сожалению, одного мужчину, который оказался под завалами, не удалось спасти", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эпицентр землетрясения зафиксирован в районе населенного пункта Карлыова.

Сила первого подземного удара составила 5,9 балла по шкале Рихтера. Магнитуда последующих толчков достигала 5,8 и 5,7 балла.

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Турция, Землетрясение.

Автор:

Телеграф
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