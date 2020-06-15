Землетрясение в Турции: есть погибший и раненые

Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе населенного пункта Карлыова.

В результате землетрясения, произошедшего в воскресенье вечером в провинции Бингель на востоке Турции, один человек погиб, около 20 получили ранения.

Об этом сообщили власти провинции Бингель.

"К сожалению, одного мужчину, который оказался под завалами, не удалось спасти", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эпицентр землетрясения зафиксирован в районе населенного пункта Карлыова.

Сила первого подземного удара составила 5,9 балла по шкале Рихтера. Магнитуда последующих толчков достигала 5,8 и 5,7 балла.