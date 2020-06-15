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МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
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МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2

МИД Германии раскритиковало возможное усиление санкций против Nord Stream 2
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ
В Германии критикуют возможное усиление санкции против Северного потока 2.

Ужесточение санкций США против газопровода Nord Stream 2 станет серьезным посягательством на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС, считает МИД ФРГ.

Об этом сообщает DW.

«Правительство Германии выражает обеспокоенность в связи с планами администрации США расширить санкции в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2». В Берлине «с сожалением ознакомились» с инициативой сенаторов США», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по словам источника в МИД ФРГ, новые санкции будут означать серьезное посягательство на европейскую энергетическую безопасность и суверенитет ЕС.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила о критическом отношении в Берлине к намерению США ввести новые санкции, призванные помешать завершению строительства Nord Stream 2.

Напоминаем, в начале июня двухпартийная группа сенаторов в Конгрессе США представила на рассмотрение законопроект, предлагающий новые санкции против российского газопровода Nord Stream 2.

Документ предусматривает применение санкций как к судам, задействованным к прокладке труб, так и к компаниям, предоставляющим страховые услуги, портовое оборудование или услуги по швартовке. В конечном итоге санкции затронут любую компанию, которая будет обеспечивать сертификацию, необходимую для запуска Nord Stream 2.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

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Все по теме:

Германия, Санкции, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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