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В Париже открываются кафе и рестораны

В Париже открываются кафе и рестораны
02:31 Сегодня Телеграф Укринформ
Франция переходят на "зеленый" уровень эпидемиологической угрозы.

С понедельника, 15 июня, все регионы Франции переходят на «зеленый» уровень эпидемиологической угрозы.

Об этом объявил президент страны Эммануэль Макрон в обращении к французам, передает собственный корреспондент Укринформа.

«С понедельника все территории будут определяться, как «зеленые» зоны», - заявил Макрон.

«Оранжевый» уровень эпидемиологической угрозы будет оставаться только в двух заморских департаментах – Гвиане и Майотте.

До последнего времени в континентальной Франции «оранжевым» оставался только столичный регион Иль-де-Франс, который включает Париж. С понедельника во французской столице будет разрешена работа кафе, ресторанов и баров.

Макрон также объявил, что с 22 июня – с началом третьего этапа выхода из карантина – к нормальному режиму работы должны вернуться детские сады, школы, колледжи и лицеи.

Президент Франции напомнил, что правительственные меры, направленные на преодоление последствий эпидемии коронавируса, предусматривают мобилизацию 500 млрд евро для восстановления экономики и преодоления социально-экономических проблем.

Как сообщалось, 11 июня во Франции зафиксировали меньше всего летальных случаев вследствие COVID-19 с начала эпидемии - 28.

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Все по теме:

Франция, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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