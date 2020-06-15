Дуда почтил память первых узников Освенцима (Фото и видео)

Президент Польши почтил память 728 жителей города Тарнува, которые 14 июня 1940 года стали первыми узниками нацистского концлагеря Аушвиц.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Президент Анджей Дуда, а также вице-премьер Петр Глинский возложили в воскресенье цветы у стены казней Освенцима и возле железнодорожной колеи, по которой в концлагерь привезли первую группу заключенных.
“Эта земля пропитана кровью и усыпана пеплом из сожженных человеческих тел. Эта земля взывает о памяти, о том, чтобы мы никогда этого не забыли, и это никогда не повторилось”, - заявил Дуда на церемонии.
Hołd dla ofiar niemieckich zbrodni. Prezydent @AndrzejDuda wraz z byłymi więźniarkami obozu oraz władzami państwowymi, złożył wieniec pod ścianą śmierci w Auschwitz. Dziś jest 80. rocznica pierwszego transportu polskich więźniów do Auschwitz.
Pamięć! pic.twitter.com/aUUrthEnr7
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 14, 2020
Он напомнил, что первой группой заключенных были граждане Польши, которые в Освенциме получили номера от 31 до 758.
W Auschwitz, w Bloku 6 na ścianie wisi obozowe zdjęcie 14-letniej Czesi Kwoki. Zginęła razem ze swoją Mamą. Dziś, w 80 rocznicę pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz oddałem hołd Ofiarom niemieckich zbrodni. Nie zapomnimy! pic.twitter.com/IBleudIkNz
— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 14, 2020
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в свою очередь отметил в Facebook, что обязанностью живых - помнить о погибших во время Второй мировой войны и чтить их память.
Как известно, в Освенциме нацисты убили 1,1 млн человек, из которых около миллиона были евреи.