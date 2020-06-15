Дуда почтил память первых узников Освенцима (Фото и видео)

Власти Польши почтили память первых узников концлагеря Освенцим.

Президент Польши почтил память 728 жителей города Тарнува, которые 14 июня 1940 года стали первыми узниками нацистского концлагеря Аушвиц.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Президент Анджей Дуда, а также вице-премьер Петр Глинский возложили в воскресенье цветы у стены казней Освенцима и возле железнодорожной колеи, по которой в концлагерь привезли первую группу заключенных.

“Эта земля пропитана кровью и усыпана пеплом из сожженных человеческих тел. Эта земля взывает о памяти, о том, чтобы мы никогда этого не забыли, и это никогда не повторилось”, - заявил Дуда на церемонии.

Hołd dla ofiar niemieckich zbrodni. Prezydent @AndrzejDuda wraz z byłymi więźniarkami obozu oraz władzami państwowymi, złożył wieniec pod ścianą śmierci w Auschwitz. Dziś jest 80. rocznica pierwszego transportu polskich więźniów do Auschwitz.

Pamięć! pic.twitter.com/aUUrthEnr7 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 14, 2020

Он напомнил, что первой группой заключенных были граждане Польши, которые в Освенциме получили номера от 31 до 758.

W Auschwitz, w Bloku 6 na ścianie wisi obozowe zdjęcie 14-letniej Czesi Kwoki. Zginęła razem ze swoją Mamą. Dziś, w 80 rocznicę pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz oddałem hołd Ofiarom niemieckich zbrodni. Nie zapomnimy! pic.twitter.com/IBleudIkNz — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 14, 2020

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в свою очередь отметил в Facebook, что обязанностью живых - помнить о погибших во время Второй мировой войны и чтить их память.

Как известно, в Освенциме нацисты убили 1,1 млн человек, из которых около миллиона были евреи.