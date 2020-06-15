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За время пандемии почти 200 тысяч человек получили отказы во въезде в Германию

За время пандемии почти 200 тысяч человек получили отказы во въезде в Германию
04:35 Сегодня Телеграф Укринформ
Полиция Германии с начала пандемии отказала в пересечении границы страны в примерно 196 тысячах случаев.

Полиция Германии в рамках карантинных ограничений около 196 тысяч раз отказала в пересечении границы страны из-за отсутствия уважительных причин.

Об этом сообщает DW.

«Федеральная полиция Германии с начала пандемии коронавирусной болезни до 11 июня отказала в пересечении границы страны в примерно 196 тысячах случаев из-за отсутствия уважительных причин для поездки», - говорится в сообщении.

Как отмечается, об этом министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер рассказал изданию Bild am Sonntag. По его словам, с 16 марта ежедневный контроль на границах страны обеспечивали шесть тысяч правоохранителей. 122 сотрудника полиции заразились коронавирусом.

Зеехофер назвал обусловленный распространением коронавируса контроль на границах одной из самых сложных операций федеральной полиции и похвалил правоохранителей за их «рассудительные действия».

С полуночи 15 июня контроль на границах Германии с соседними государствами отменяется, напоминает DW. Кроме того, Германия снимает предостережение относительно поездок в 26 стран Евросоюза, а также для путешествий в Великобританию, Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

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Германия, ФРГ, Полиция.

Автор:

Телеграф
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