За время пандемии почти 200 тысяч человек получили отказы во въезде в Германию

Полиция Германии с начала пандемии отказала в пересечении границы страны в примерно 196 тысячах случаев.

Полиция Германии в рамках карантинных ограничений около 196 тысяч раз отказала в пересечении границы страны из-за отсутствия уважительных причин.

Об этом сообщает DW.

«Федеральная полиция Германии с начала пандемии коронавирусной болезни до 11 июня отказала в пересечении границы страны в примерно 196 тысячах случаев из-за отсутствия уважительных причин для поездки», - говорится в сообщении.

Как отмечается, об этом министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер рассказал изданию Bild am Sonntag. По его словам, с 16 марта ежедневный контроль на границах страны обеспечивали шесть тысяч правоохранителей. 122 сотрудника полиции заразились коронавирусом.

Зеехофер назвал обусловленный распространением коронавируса контроль на границах одной из самых сложных операций федеральной полиции и похвалил правоохранителей за их «рассудительные действия».

С полуночи 15 июня контроль на границах Германии с соседними государствами отменяется, напоминает DW. Кроме того, Германия снимает предостережение относительно поездок в 26 стран Евросоюза, а также для путешествий в Великобританию, Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.