Американский истребитель разбился у берегов Британии: пилота ищут

У побережья Британии разбился американский истребитель.

Истребитель Воздушных сил США F-15C Eagle разбился в Северном море около города Скарборо, в британском графстве Йоркшир.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление ВВС США.

"Американский военный самолет разбился в Северном море у побережья Йоркшира", - говорится в сообщении.

В настоящее время в водах возле города Скарборо продолжается масштабная спасательная операция по поиску пилота.

По данным ВВС США, истребитель разбился во время тренировочного полета. Сейчас продолжается расследование причин авиакатастрофы.