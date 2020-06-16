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Американский истребитель разбился у берегов Британии: пилота ищут

Американский истребитель разбился у берегов Британии: пилота ищут
01:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
У побережья Британии разбился американский истребитель.

Истребитель Воздушных сил США F-15C Eagle разбился в Северном море около города Скарборо, в британском графстве Йоркшир.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление ВВС США.

"Американский военный самолет разбился в Северном море у побережья Йоркшира", - говорится в сообщении.

В настоящее время в водах возле города Скарборо продолжается масштабная спасательная операция по поиску пилота.

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По данным ВВС США, истребитель разбился во время тренировочного полета. Сейчас продолжается расследование причин авиакатастрофы.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, США, Великобритания.

Автор:

Телеграф
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