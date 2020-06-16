Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Андрей Таран провел переговоры с главой представительства НАТО в Украине
Андрей Таран провел переговоры с главой представительства НАТО в Украине
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность от 2,5 до 8 раз
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность
Шевченко вошел в команду легенд от Unicef
Шевченко вошел в команду легенд от Unicef
Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП
Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП

Уменьшает смертность при COVID-19: в Британии обнаружили препарат

Уменьшает смертность при COVID-19: в Британии обнаружили препарат
17:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
Британские ученые заявляют, что препарат дексаметазон может спасти жизнь пациентов с коронавирусной болезнью (COVID-19).

"Результаты показывают, что если пациентам с COVID-19, которые подключены к аппарату (ИВЛ - ред.) или получают кислород, предоставить дексаметазон, то это спасет их жизни и сделает это за очень низкую цену", - заявил он.

Об этом заявил профессор из Оксфордского университета Мартин Ландри, сообщает Sky News.

По словам другого исследователя Питера Хорби, препарат дексаметазон используется в борьбе с другими болезнями для уменьшения воспаления у пациента.

Вакцина против COVID-19: ученые лондонского колледжа начнут тестировать на людях

Он добавил, что именно дексаметазон показал, что может значительно уменьшить смертность среди пациентов с коронавирусом.

Как отметил Хорби, эта находка является "большим прорывом" для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что в ходе исследования установлено: препарат уменьшает на треть летальные случаи среди пациентов с коронавирусом, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, и на 20% среди людей, страдающих COVID-19 и нуждаются в кислороде.

Как сообщалось, по состоянию на утро 16 июня во мире в целом подтверждено более 8,1 миллиона случаев коронавирусной болезни, включая почти 440 тысяч летальных, а выздоровели от этого заболевания более 4,2 миллиона человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Вакцина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как распознать первые признаки шизофрении
02 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
03 Продукты, которые повреждают печень
04 Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией
05 Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
Первый замсекретарь СНБО: кого назначил Зеленский
Первый замсекретарь СНБО: кого назначил Зеленский
Понижение спроса: в Украине подешевели молодые овощи
Понижение спроса: в Украине подешевели молодые овощи
Фестиваль Linoleum 2020 пройдет онлайн
Фестиваль Linoleum 2020 пройдет онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь