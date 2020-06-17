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ООН: Объем прямых иностранных инвестиций сократится на 40%

ООН: Объем прямых иностранных инвестиций сократится на 40%
08:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
Глобальная экономика находится сейчас в более тяжелой ситуации, чем во время финансового кризиса 2008 года.

Поток прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике в 2020 году сократится на 40%  по сравнению с показателем 2019 года.

Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) в связи с ущербом пандемии коронавирусной инфекции, передает Анадолу. По прогнозам UNCTAD, объем прямых иностранных инвестиций по итогам текущего года снизится до отметки ниже $1 трлн, что станет самым низким показателем с 2005 года.

Если в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций составлял $1,54 трлн, то в 2020 году этот показатель упадет ниже отметки $1 трлн, отметили в Конфедерации.

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Кроме того, ожидается их дальнейшее снижение еще от 5% до 10% в 2021 году, а оздоровление может начаться в 2022 году, полагают в UNCTAD.

В докладе отмечается, что ограничение экономической деятельности с целью предотвращения распространения эпидемии замедлило реализацию инвестиционных проектов. "Перспектива глубокой рецессии вынудит международные компании к пересмотру вопроса реализации новых проектов. Антикризисные программы правительств предполагают также сокращение объема инвестиций", - говорится в докладе.

Глобальная экономика находится сейчас в более тяжелой ситуации, чем во время финансового кризиса 2008 года, отметил генсек UNCTAD Мухиса Китуи, оценивая ситуацию.

Пандемия привела к шоку на глобальном инвестиционном рынке, отметил генсек UNCTAD. По его словам, перспективы развития мировой экономики пока туманны, а период кризиса напрямую зависит от срока пандемии и эффективности мер, предпринимаемых с целью минимизации ущерба.

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ООН, Финансы.

Автор:

Телеграф
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