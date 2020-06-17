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Эпидемия COVID-19 в Италии: показатели смертности снова показали прирост

Эпидемия COVID-19 в Италии: показатели смертности снова показали прирост
Обновлено 21:38 Сегодня Телеграф Укринформ
В Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли уже 34 448 человек, почти 238 тысяч больных, суточные показатели смертности снова показали прирост.

За последние сутки в Италии зафиксировали возвращение тенденции роста ежедневного количества новых случаев болезни COVID-19, зафиксировано 329 новых случаев заболевания, тогда как вчера этот показатель составлял 210 случаев. Об этом сообщает агентство ANSA.

"Ежедневные данные по распространению коронавирусной болезни в Италии вернулись к росту, с увеличением в 329 случаев по сравнению со вчерашним днем, за прошлые сутки рост составил 210 случаев", - говорится в сообщении.

В течение последних 24 часов в Италии зафиксировано 43 жертвы коронавируса, что означает увеличение по сравнению с 34 погибшими вчера.

Общее количество жертв пандемии коронавируса в Италии увеличилось до 34 448 человек.

Общее количество выздоровевших и выписанных из больниц пациентов с коронавирусом в Италии увеличилось до 179 455, за последние сутки таких пациентов было 929.

Как сообщалось, по данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 8 310 293, из них 447 363 летальных, выздоровели 4 352 027 человек.

В Украине за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 превышает число выздоровевших в 17 областях.

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Все по теме:

Италия, Коронавирус, Covid-19, COVID-19 в Италии.

Автор:

Телеграф
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