Коалиция Молдовы потеряла большинство в парламенте

Правящая коалиция Молдовы осталась без парламентского большинства после выхода одного из депутатов. Об этом сообщает Deschide.

Депутат от Демократической партии Ефросиния Грецу объявила о выходе из партийной фракции в парламенте и переходит в группу "Pro Moldova". Соответствующее письмо было направлено спикеру Зинаиде Гречанной.

Таким образом, во фракции социалистов (ПСРМ) осталось 37 депутатов, а у демократов - 13 депутатов, что вместе дает им 50 голосов в парламенте.

Соответственно, правящая коалиция не имеет достаточного количества голосов для принятия законов, минимально необходимое число - 51.

В мае фракцию Демократической партии покинули шесть депутатов, еще один вышел из нее в июне. Большинство из них присоединились к группе "Pro Moldova".

Группу создали шесть депутатов, которые вышли из рядов демократов еще в феврале.