Меркель: Пандемия COVID-19 показала хрупкость проекта ЕС

Пандемия коронавируса показала хрупкость проекта Европейского союза. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в немецком парламенте в четверг, 18 июня.

В своем выступлении в парламенте Германии в четверг канцлер Ангела Меркель заявила, что коронавирус стал самым большим вызовом, с которым ЕС столкнулся в своей истории.

Меркель коснулась вопросов, которые, по ее мнению, будут доминировать во время предстоящего шестимесячного председательства Германии в Совете Европейского Союза, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект", - сказала канцлер.

"Европа показала себя уязвимой. Сплоченность и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня", - добавила она.

Последствия пандемии также показали, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности в глобальном масштабе, считает Меркель. По ее словам, авторитарные правители использовали кризис в своих интересах.

"Они хотят подорвать верховенство права. Они хотят подорвать достоинство людей. Они хотят подорвать права человека и гражданские права", - заявила Меркель.

Она подчеркнула, что распространение дезинформации требует противостояния в Европе и мире.

Ранее ряд европейских лидеров, среди которых Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, призвали ЕС лучше готовиться к предстоящим пандемиям.