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Евросоюз: Решение Нормандского саммита не выполняются, несмотря на конструктив Украины

Евросоюз: Решение Нормандского саммита не выполняются, несмотря на конструктив Украины
23:44 Чт, 18 Июнь 2020 Телеграф Укринформ
В Европейском союзе напомнили о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма.

Через 6 месяцев после Нормандского саммита в Париже слишком мало выполнено принятых на нем согласованных выводов, несмотря на конструктивный подход руководства Украины.

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном в четверг, 18 июня, во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Прошло 6 месяцев с момента Нормандского саммита в Париже, когда лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились о ряде шагов, необходимых для выполнения Минских договоренностей, включая полное и всеобъемлющее прекращение огня. К сожалению, кроме продления действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и двух обменов связанных с конфликтом заключенных, мало было достигнуто, несмотря на конструктивный подход украинского руководства", - говорится в заявлении.

При этом в Евросоюзе обратили внимание на то, что жертв конфликта, как и разрушений зданий и инфраструктур, с каждым днем на Донбассе становится все больше, поскольку полного прекращения огня так и не удалось достичь.

"Эта негативная тенденция подчеркнула актуальность и необходимость достижения всестороннего прекращения огня, что является жизненно важным условием мирного урегулирования конфликта и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении.

Напоминаем, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 17 июня заявил, что Украина сделала все для того, чтобы - при наличии политической воли другой стороны - договоренности Парижского саммита Нормандской четверки были выполнены в короткий промежуток времени. И добавил, что рассчитывает, что встреча лидеров нормандского формата может пройти в ближайшие месяцы.

В то же время он уточнил, что запрос на встречу лидеров со стороны любого из четырех участников формата может поступить только после того, как можно будет сказать, что все парижские договоренности выполнены.

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча глав государств Нормандской четверки - Украины, Франции, Германии и России. Тогда лидеры в том числе договорились продолжить работу в нормандском формате и провести следующую встречу на высшем уровне через 4 месяца.

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ЕС, Нормандский саммит.

Автор:

Телеграф
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