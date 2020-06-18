В Италии за сутки зафиксировали более 60 летальных случаев от COVID-19

Суточное количество смертей от коронавируса в Италии снова увеличивается.

За последние сутки в Италии зафиксировали значительный рост числа умерших вследствие пандемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Суточное число жертв пандемии коронавируса в Италии снова увеличивается. В течение последних 24 часов зафиксировано 66 летальных случаев, по сравнению с 43 вчера", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число жертв пандемии COVID-19 в Италии возросло до 34 514.

Общее число выздоровевших и выписанных из больниц пациентов с диагнозом коронавируса в Италии возросло до 180 544, увеличившись за последние сутки на 1 089 человек.

За последние сутки в Италии зафиксировали 333 новых случая коронавирусной болезни, из которых 216 или 64,8% в наиболее пострадавшем от пандемии регионе Ломбардия на севере страны.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Италии достигло 238 159.

По состоянию на утро 18 июня в мире зафиксировано 8 425 645 случаев коронавируса, в частности 451 831 летальных, выздоровели 4 434 075 человек.