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В Польше кладоискатели обнаружили тайник с серебром (Фото)

В Польше кладоискатели обнаружили тайник с серебром (Фото)
00:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
В Польше был найден почти целиком истлевший сундук с серебром.

На юге Польши команда из Историко-исследовательской ассоциации города Новы-Сонч обнаружила тайник в замке XIV века в котором находился сундук с серебряными предметами.

Обнаружить тайник исследователям помог металлоискатель, который сработал возле башни замка, сообщает "The First News".

После незначительных раскопок был найден почти целиком истлевший сундук. Сверху в нем лежали какие-то документы, вероятно, квитанции и пропуска. А под ними находилось 103 разных серебряных предмета, которые очень хорошо сохранились.

В основном, это посуда - бокалы, чаши, столовые приборы и другие предметы для сервировки стола, а также подсвечники. Изделия представляют большую не только историческую, но и материальную ценность. Все они датируются концом XIX - началом XX веков. Стиль их исполнения указывает на еврейское церемониальное искусство.

Местный археолог Бартоломей Урбанский считает, что эти предметы могли использоваться для проведения ритуалов. По его мнению, тайник мог быть оборудован в годы Второй мировой войны.

Найденные сокровища будут переданы в местный музей. Их планируют очистить, реконструировать и каталогизировать, после чего эти предметы станут частью музейной экспозиции.

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Польша, Клад.

Автор:

Телеграф
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