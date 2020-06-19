Число случаев COVID-19 в Нидерландах близится 50 тысячам

В Нидерландах количество больных COVID-19 за прошедшие сутки возросло на 116 - до 49 426 человек. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"Сегодня (в Нидерландах – ред.) зарегистрировано 116 новых людей, дали положительный тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

В целом в стране уже 49 426 человек заболели коронавирусом.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране от заболевания коронавирус погибло еще 3 человека. Всего уже 6 081 человек умерли от COVID-19.

По состоянию на утро 19 июня в мире зафиксировано 8 576 283 случаев коронавируса, из них 456 286 летальные, 4 530 266 человек выздоровели.

С 1 июня Нидерландах по обычному расписанию возобновил работу общественный транспорт. Пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию. В стране заработали театры, музеи, кинотеатры и рестораны.