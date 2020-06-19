Страны ЕС призвали Иран вернуться к выполнению ядерного соглашения

Германия, Франция и Великобритания хотят, что-бы Иран вернулся к выполнению ядерного соглашения.

Германия, Франция и Великобритания (ЕЗ) остаются преданными Венскому ядерному соглашению (JCPoA) с Ираном и призывают Тегеран вернуться к его выполнению.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран Хайко Мааса, Жан-Ива Ле Дриана и Доминика Рааба, сделанном после их встречи в Берлине 19 июня и размещенном на сайте немецкого МИД.

«Мы призываем Иран к содержательной дискуссии и принятию конкретных мер в координации с нами и другими участниками JCPoA. Страны ЕЗ подтверждают, что они готовы к обоснованному и реалистическому подходу и ждут конструктивный ответ от Ирана», - говорится в заявлении.

Главы МИД также инициируют проведение министерской встречи, чтобы убедить Иран полностью выполнить свои обязательства и проанализировать механизм урегулирования споров. Они напоминают, что Венское ядерное соглашение играет ключевую роль в режиме нераспространения ядерного оружия.

Министры также выразили сожаление и беспокойство решением США выйти из JCPoA и снова подвергнуть Иран санкциям.

Подчеркивается, что как E3 страны полностью выполнили свои обязательства в рамках JCPoA, включая отмену санкций, предусмотренных соглашением, а к тому же вышли за рамки обязательств, предусмотренных соглашением по поддержке законной торговли с Ираном - в том числе через механизм INSTEX, который сейчас действует и позволяет осуществлять транзакции между странами.

Начиная с 2019 года Иран осуществляет ядерную активность, что противоречит его обязательствам в соответствии с JCPoA. Три европейские страны глубоко обеспокоены этими мерами, которые серьезно подрывают характер нераспространения, говорится в заявлении.

По этой причине 14 января EЗ запустил механизм урегулирования споров JCPoA (DRM), надеясь найти дипломатический способ сохранения соглашения и убедить Иран выполнять свои обязательства по JCPoA.

Министры также выразили обеспокоенность тем, что, несмотря на постоянные усилия МАГАТЭ, Иран не дает этой организации доступа к своим объектам, вследствие чего организация не выполнила свой мандат. Дипломаты призвали Иран немедленно и всесторонне сотрудничать с МАГАТЭ и обеспечивать необходимый доступ.

EЗ считают, что запланированная отмена эмбарго ООН на обычные вооружения в соответствии с Резолюцией 2231 в следующем октябре будет иметь далеко идущие последствия для региональной безопасности и стабильности. Они напоминают, что эмбарго ЕС на экспорт обычных вооружений и их носителей будет действовать до 2023 года. Париж, Берлин и Лондон хотели бы обсудить этот вопрос с Россией и Китаем, которые также остались участниками JCPoA, а также со всеми другими членами Совета Безопасности ООН и другими ключевыми участниками.