Меркель не исключает введения новых санкций против России

На уровне ЕС обсуждают введение санкций против России за кибератаки на Бундестаг.

Германия оставляет открытой возможность введения санкций против России за убийство в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время пресс-конференции по итогам виртуального заседания лидеров ЕС в пятницу, 19 июня, передает DW.

"Мы оставляем за собой, к какой реакции мы обратимся, как об этом уже заявил министр иностранных дел (Германии Гайко Маас - ред.). Сначала нам надо подождать, что покажут переговоры", - отметила Меркель, отвечая на вопрос, будут ли новые санкции против РФ за заказное убийство в Берлине.

По ее словам, главы государств и правительств стран ЕС на своей видеоконференции обсуждали только секторальные санкции против России, введенные за ее действия против Украины. Эти ограничения решили продлить еще на полгода. Кроме того, отметила канцлер, на уровне ЕС обсуждают введение санкций против России за кибератаки на Бундестаг. При этом в хакерском взломе, который состоялся в 2015 году, Берлин обвиняет Главное управление Генштаба РФ, которое занимается разведкой.

Напомним, 18 июня Федеральная прокуратура Германии предъявила правительству России обвинения в заказном убийстве Хангошвили. Ведомствам, которыми руководит правительство РФ, дали задание "ликвидировать" его обвиняемому Вадиму К. (он же Вадим С.), заявила прокуратура в Карлсруэ.