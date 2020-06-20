В Швейцарии ослабляют ограничительные меры

В связи с низкими показателями заражения коронавирусом в Швейцарии отменяют большинство ограничительных мер.
Об этом сообщаетDW.
Федеральное правительство постановило отменить ограничения по работе различных заведений в ночные часы, поэтому в стране снова откроются ночные клубы и дискотеки.
В театрах и кинотеатрах, согласно новым правилам, между зрителями должно оставаться одно свободное место.
Снимаются также ограничения по проведению демонстраций, при этом их участники должны носить защитные маски.
По-прежнему запрещены массовые мероприятия с участием более 1000 человек.
В Швейцарии и Лихтенштейне за последние сутки выявлено лишь 17 новых случаев заражения коронавирусом.
Напомним, в Швейцарии полицейские раздали маски протестующим вместо разгона демонстрации.