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Смягчение ограничений: Черногория разрешила въезд для украинцев

Смягчение ограничений: Черногория разрешила въезд для украинцев
10:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
Черногория открывает свои границы для ряда стран, в частности, украинцы могут пересекать границу при условии отрицательного теста на COVID-19 сроком не более 48 часов.

"На своем заседании Национальный координационный орган по вопросам инфекционных болезней принял стратегическое решение о дальнейшем открытии Черногории", - говорится в сообщении.

 Об этом сообщает Skala Radio.

Так, был определен список стран для которых открыт свободный въезд в страну, однако, Украина в список не вошла. Вместе с Италией, Румынией, Албанией, Польшей и Турцией Украина вошла в список стран, гражданам которых разрешено пересекать границу при условии отрицательного теста на коронавирус, который сделан в аккредитованной лаборатории не позднее 48 часов.

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Как сообщалось, Национальный координационный комитет Черногории объявил о завершении эпидемии COVID-19 в стране, поскольку в течение прошедших 28 дней новых случаев заболевания не выявили, а все, кто был госпитализирован, - выздоровели.

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Украина, Черногория, Карантин.

Автор:

Телеграф
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