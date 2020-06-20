"Сертификат безопасного туризма": в Турции представили программу

Турция ввела программу "Сертификат безопасного туризма", которая дает дополнительные гарантии отдыхающими, что туристические объекты придерживаются стандартов безопасности для устранения рисков инфицирования коронавирусом на отдыхе.

Презентация программы проходит в турецкой Анталии.

"Турция во время пандемии стала образцом для подражания для всего мира благодаря отлаженной системе здравоохранения и методам лечения. Запуск нашей программы сертификации безопасного туризма еще больше свидетельствует о том, что Турция будет брать на себя передовую роль в туристическом направлении", - сказал во время презентации министр культуры и туризма Мехмет Эрсой.

Он отметил, что новая программа "Сертификат безопасного туризма" гарантирует, что туристы могут наслаждаться отдыхом в Турции безопасно, с соблюдением всех гигиенических норм и стандартов, чувствовать себя комфортно на протяжении визита в страну.

Мехмет Эрсой также привел статистические данные касательно нынешней эпидемиологической ситуации в наиболее популярных туристических регионах летнего отдыха, таких как Анталия, Стамбул и Измир. Показатель выявления новых случаев инфицирования за период с 4 по 18 июня в этих регионах варьируется от максимум 9 до 0 новых случаев инфицирования в сутки, в среднем 2-4 случая.

В презентации, которая проходит в Анталии19-20 июня, принимают участие представители дипломатического корпуса и СМИ из более чем 50 стран мира.

Программа "Сертификат безопасного туризма" содержит 132 пункта в четырех основных разделах, охватывающих здоровье и безопасность пассажиров, охрану здоровья и безопасность работников, меры безопасности, которые предпринимаются и поддерживаются на объектах, и меры безопасности, которые внедряют перевозчики.

С перечнем объектов, прошедших программу "Сертификат безопасного туризма", можно ознакомиться на сайте Агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA).