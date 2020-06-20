Обильные дожди в Чехии: в двух городах введен режим тревоги из-за поднявшегося уровня воды

В некоторых районах, в том числе окрестностях городов Хрудим и Пардубице, введен режим тревоги.
Вода затопила сады и поля, в некоторых местах оказались затопленными подвалы и небольшие шоссейные дороги между населенными пунктами. В окрестностях Фридланта около 1200 зданий осталось без электричества.
В поселке Билы Поток пришлось остановить поставки питьевой воды, поскольку водозаборная станция была подключена к реке Шмеда, которая вышла из берегов.
Nysa Łużycka Frydlant
ok godz 18:45
Poziom wody opadł ok 1 m pic.twitter.com/RZeqlM4wQC
— PolskaNormalna (@PolskaNormalna) June 20, 2020
В настоящее время поступающая вода оказалась настолько загрязненной, что не подлежит очистке.