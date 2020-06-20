В Британии могут отказаться от обсервации для иностранцев, прилетевших в страну

В Британии планируют внедрить обязательную проверку на коронавирус для авиапассажиров.

Британское правительство хочет отказаться от обязательной двухнедельной обсервации после прилета иностранцев в страну. Для этого власти Британии могут ввести обязательные тесты на коронавирус в аэропортах страны.

Об этом пишет The Times.

"Пассажиры авиарейсов впервые будут проходить тестирование на COVID-19 после прибытия в Великобританию, согласно планам постепенной отмены карантинных ограничений", - сообщили источники The Times.

Как отмечается, уже в июле планируют начать испытания новой системы контроля. У всех прибывающих пассажиров при прохождении пограничного контроля будут брать материал для исследования на COVID. Тесты будет делать частная компания. Как планируется, результаты исследования будут известны в течение 7 часов.

Лица, у которых не обнаружат коронавирус, будут освобождены от прохождения обсервации по приезду.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 июня в мире зафиксированы 8 765 473 случая коронавируса, из них 462 681 смертельный. Выздоровели от COVID-19 - 4 627 844 человека.