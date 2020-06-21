В Кишиневе у одного из сотрудников румынского посольства выявили COVID-19

Весь персонал посольства будет находиться на самоизоляции в течении двух недель.

В Кишиневе у одного из сотрудников посольства Румынии обнаружили коронавирус, в связи с чем посольство временно приостановило работу.

Об этом сообщило 20 июня министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

В министерстве не уточнили, кто именно заразился коронавирусом, но отметили, что больной сотрудник посольства чувствует себя хорошо.

"Были приняты все необходимые в таких ситуациях меры, чтобы не допустить распространения инфекции как среди представителей румынских властей, так и среди других сотрудников посольства и членов их семей", - заявили в министерстве.

Весь персонал посольства будет находиться на самоизоляции в течение следующих 14 дней. В настоящее время посольство приостановит оказание консульских услуг.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у двух работников парламента Молдовы, за считанные дни до того, как он должен был восстановить пленарные заседания после карантина.