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Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Кишиневе у одного из сотрудников румынского посольства выявили COVID-19

В Кишиневе у одного из сотрудников румынского посольства выявили COVID-19
Обновлено 00:27 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com
Весь персонал посольства будет находиться на самоизоляции в течении двух недель.

В Кишиневе у одного из сотрудников посольства Румынии обнаружили коронавирус, в связи с чем посольство временно приостановило работу.

Об этом сообщило 20 июня министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

В министерстве не уточнили, кто именно заразился коронавирусом, но отметили, что больной сотрудник посольства чувствует себя хорошо.

"Были приняты все необходимые в таких ситуациях меры, чтобы не допустить распространения инфекции как среди представителей румынских властей, так и среди других сотрудников посольства и членов их семей", - заявили в министерстве.

Весь персонал посольства будет находиться на самоизоляции в течение следующих 14 дней. В настоящее время посольство приостановит оказание консульских услуг.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у двух работников парламента Молдовы, за считанные дни до того, как он должен был восстановить пленарные заседания после карантина.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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