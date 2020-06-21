В Германии зафиксировали резкий рост коэффициента заболеваний COVID-19

В Германии с начала эпидемии было подтверждено более 189 000 случаев заражения COVID-19.

Институт имени Роберта Коха зафиксировал в Германии резкий рост коэффициента заражения коронавируса до 1,79. Считается, что для того, чтобы сдержать распространение COVID-19, нужно, чтобы коэффициент не превышал 1.

Об этом сообщает DW.

Этот показатель означает, что 100 зараженных коронавируса лиц инфицируют в среднем 179 других людей.

Еще накануне коэффициент заражения коронавируса составил 1,06. Считается, что для того, чтобы сдержать распространение болезни COVID-19, нужно, чтобы коэффициент не превышал 1.

По состоянию на субботу, по данным Института имени Роберта Коха, в Германии с начала эпидемии было подтверждено более 189 000 случаев заражения коронавирус SARS-CoV-2, 8883 человека у которых был диагностирован болезнь, умерли. Среди умерших от коронавируса в ФРГ - три человека, младше 20 лет, но все они болели другими тяжелыми болезнями. Более 174 тысяч человек в Германии излечились от COVID-19.

Напомним, в мире обнаружили уже 8,6 млн случаев коронавируса.