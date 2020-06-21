Сербия проводит парламентские и местные выборы

В Сербии 21 июня после снятия чрезвычайного положения проходят парламентские и местные выборы. Об этом сообщает Balkan Insight.

"Чуть более 6,5 миллиона граждан будут иметь право голосовать в воскресенье на парламентских выборах в Сербии", - говорится в сообщении.

Избирательные участки открыты с 7:00 до 20:00.

В Косово насчитывается 8253 избирательных участка, плюс 140 для сербской общины, независимость которой Сербия не признает, а также 42 участка для избирателей за рубежом.

Выборы в Сербии должны были состояться 26 апреля, но после введения ЧП 15 марта на фоне пандемии коронавируса их отложили.

После отмены чрезвычайного положения была объявлена новая дата голосования — 21 июня.