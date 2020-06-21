Коронавирус: в Нидерландах за сутки нашли почти сотню больных

В Нидерландах состоянию на середину дня 21 июня зарегистрировано 49 593 больных коронавирусом. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"За последние сутки один человек умер, выявлено 98 новых больных, госпитализированы 3 человека. Всего (в стране) 49 593 больных, 6 090 человек умерли ", - отмечают в RIVM.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах с 1 июня общественный транспорт возобновил работу по обычному расписанию. При этом пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.

В стране заработали театры, музеи, кинотеатры и рестораны.

На 21 июня в мире зарегистрировано 8 945 774 случая COVID-19, из них 467 306 - летальных, 4 759 958 человек выздоровели.