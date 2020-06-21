Коронавирус: в Нидерландах за сутки нашли почти сотню больных

"За последние сутки один человек умер, выявлено 98 новых больных, госпитализированы 3 человека. Всего (в стране) 49 593 больных, 6 090 человек умерли ", - отмечают в RIVM.
Как сообщалось ранее, в Нидерландах с 1 июня общественный транспорт возобновил работу по обычному расписанию. При этом пассажиры обязаны носить маски и соблюдать дистанцию.
В стране заработали театры, музеи, кинотеатры и рестораны.
На 21 июня в мире зарегистрировано 8 945 774 случая COVID-19, из них 467 306 - летальных, 4 759 958 человек выздоровели.