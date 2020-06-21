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В Гааге полиция использовала водяные пушки против протестующих

В Гааге полиция использовала водяные пушки против протестующих
23:00 Вс, 21 Июнь 2020 Телеграф Укринформ
В Гааге прошла "антикарантинная" акция.

В нидерландском городе Гаага с самого утра проходит акция протеста против ограничительных мер из-за коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

Тысячи людей, собравшихся в парке Маливельд, где обычно проходят митинги, с плакатами и лозунгами двинулись по улицам Гааги. В центре города много полиции. Из-за митинга общественный транспорт остановился. Работники правоохранительных органов призывают без насущной необходимости не выезжать в центр города.

Сначала акция проходила спокойно. Митингующие устроили "цветочный протест" против введенных мер из-за коронавируса. "Мы хотим жить в любви и свободе", - выкрикивали митингующие. Полиция призвала людей разойтись и прекратить акцию. Некоторые митингующие согласились и отнесли цветы к мэрии Гааги, скандируя: "Мы снова ищем понимания и хотим, чтобы нас услышали".

Со временем к протестам присоединились футбольные фанаты. Произошли столкновения между протестующими и полицией. Работники правоохранительных органов применили водяные пушки. Часть митингующих начала покидать парк Маливельд, украшая машины полицейских цветами и наклейками с напоминанием о том, что в мае в Миннеаполисе после жесткого задержания полицейским умер афроамериканец Джордж Флойд.

Агрессивных митингующих арестовали. Сколько именно, в настоящее время не сообщается. Известно, что пять человек задержали за бросание камней. Уже под вечер в парке Маливельд осталось около 200 митингующих. Их окружила полиция. Короткую акцию протеста разрешили провести при условии, что активисты будут соблюдать дистанцию 1,5 метра.

По предварительным подсчетам, в парке Маливельд и в центре города в целом протестовали свыше 2 000 человек.

По состоянию на 21 июня в мире зарегистрировано 8 945 774 случая COVID-19, из них 467 306 - летальных, 4 759 958 человек выздоровели.

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Протест, Полиция, Гаага.

Автор:

Телеграф
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