Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус у Зеленской, продление карантина, взрыв в Киеве и другое
Главные события недели: коронавирус у Зеленской, продление карантина, взрыв в Киеве и другое
Взрыв в Киеве: найдено тело третьего погибшего
Взрыв в Киеве: найдено тело третьего погибшего
"Ливерпуль" не смог одолеть "Эвертон"
"Ливерпуль" не смог одолеть "Эвертон"
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас

Дело МН17: В Гааге возобновляются слушания

Дело МН17: В Гааге возобновляются слушания
Обновлено 00:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
В Гааге продолжатся слушания по делу о крушении рейса МН17.

Очередные слушания по делу о крушении в 2014 году самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17, возобновятся в понедельник в окружном суде города Гаага.

Предыдущий этап слушаний прошел с 8 по 10 июня. На нем стороны, в частности, сообщили о проделанной работе и собранной информации. Ожидается, что теперь в суде продолжат подготовку к началу рассмотрения дела по существу.

Как сообщалось, нидерландская прокуратура выразила надежду, что окружной суд Гааги сможет осенью приступить к рассмотрению по существу дела о крушении на востоке Украины пассажирского самолета рейса MH-17.

"Сторона обвинения хотела бы, чтобы рассмотрение дела по существу стартовало осенью - в октябре или ноябре", - говорится в опубликованном судом сообщении по итогам прошедших на этой неделе слушаний.

При этом в прокуратуре считают, что если защита не будет готова к осени, то можно сначала приступить к слушаниям по поводу тех обвиняемых, которые решили, что они не будут представлены в суде адвокатами.

Наконец, прокуратура надеется, что до 22 июня 2020 года сторона защиты сообщит о том, какая дополнительная информация ей требуется для подготовки к дальнейшим слушаниям.

Защита же, со своей стороны, как отмечали в суде, ранее "призвала быть терпеливыми и предупредила, что до 22 июня 2020 года не успеет передать все свои запросы. Также она не в состоянии определить, когда может быть готова приступить к рассмотрению дела по существу... Защита прекрасно осознает необходимость рассмотреть дело как можно быстрее".

Сторона защиты подробно объяснила, что на изучение итогов многолетнего расследования обстоятельств катастрофы у нее уйдет очень много времени. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса Covid-19 затруднены контакты как с подзащитным Олегом Пулатовым, так и с экспертами в различных областях.

10 июня в нидерландской прокуратуре заявили, что не обнаружили никаких факторов, которые бы позволяли исключить кого-то из списка фигурантов дела о крушении пассажирского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году.

Изначально слушания были прерваны в марте из-за вспышки коронавируса в мире. Тогда в Нидерландах объявили, что будут слушать в судах только срочные дела, а рассмотрение дела о крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines на Украине отложили до лета.

Разбирательство ведется в отношении четырех граждан России и Украины, которые, как утверждают прокуроры, были причастны к трагедии.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Гаага, МН17.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
03 Напал со спины: в Кировоградской области злоумышленник ударил полицейского ножом
04 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
05 Певица Sonya Kay рассекретила подарок тети Софии Ротару
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Объявление войны&quot;: в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
В Ливии отреагировали на заявление президента Египта
Дело МН17: В Гааге возобновляются слушания
Дело МН17: В Гааге возобновляются слушания
Последствия непогоды: Польшу &quot;затопило&quot; (Фото)
Последствия непогоды: Польшу "затопило" (Фото)
Представят либо в июле, либо в августе: Samsung сертифицировала сразу два новых гаджета
Представят либо в июле, либо в августе: Samsung сертифицировала сразу два новых гаджета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь