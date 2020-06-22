Резня в парке Британии: происшествие расценивают как теракт

Нападение в парке Британии расценивается как теракт.

Британская полиция расценивает совершенное накануне нападение с ножом в городе Рединг как террористический акт. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили представители регионального управления полиции, передает DW.

Самого 25-летнего нападающего задержали по подозрению в умышленном убийстве, добавили в полиции. Правоохранители считают, что нападающий действовал самостоятельно. По данным агентства Reuters, задержанный мужчина имеет ливийское происхождение.

Совершенное нападение в полиции называют "действительно трагическим событием" и выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Вечером 20 июня молодой человек без видимой причины напал с ножом на людей, которые гуляли в парке в Рединге. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения, уточнили в полиции.

По словам очевидцев, мужчина появился в парке около 20:00 по местному времени. Выкрикивая непонятные слова, он напал с ножом на небольшую группу отдыхающих и стал без разбора колоть их ножом в горло и грудь. Далее он напал на другой круг людей.

Ранее полиция отмечала, что не считает произошедшее терактом, однако признавала, что изучает "все возможные мотивы преступления". Перед этим предположение, что нападение могло иметь террористическая почву, распространили британские СМИ.

Город Рединг находится в 70 километрах к западу от Лондона, в нем проживают около 160 тыс. человек. За 2 часа до нападения вблизи парка, где произошло трагическое событие, прошла мирная демонстрация движения Black Lives Matter.

Напомним, в Украине разоблачили группировку неонацистов во главе с гражданином РФ.