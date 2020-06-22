Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв в Киеве: будет проведено всестороннее расследование причин
Взрыв в Киеве: будет проведено всестороннее расследование причин
Взрыв на Позняках: в ГСЧС опубликовали оперативную информацию
Взрыв на Позняках: в ГСЧС опубликовали оперативную информацию
"Ливерпуль" не смог одолеть "Эвертон"
"Ливерпуль" не смог одолеть "Эвертон"
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас
У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас

Британский миллионер проведет первую секс-вечеринку с социальной дистанцией

Британский миллионер проведет первую секс-вечеринку с социальной дистанцией
04:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Таким образом Стэнли и его девушка Джанет, работающая медсестрой, решили отпраздновать окончание карантина в Великобритании.

Британский миллионер Ричард Стэнли решил провести первую карантинную секс-вечеринку, на которой будут соблюдаться правила социальной дистанции.

Об этом сообщает Mirror.

Таким образом Стэнли и его девушка Джанет, работающая медсестрой, решили отпраздновать окончание карантина в Великобритании.

«Нужно следовать правилам. Если нам позволят все устроить, то это будет потрясающая ночь», - заверил мужчина.

По словам Стэнли, организовать вечеринку под открытым небом он планирует к 25 июля. Бизнесмен считает, что свингер-пары останутся в безопасности, потому что на территории у его дома можно разместиться с соблюдением дистанции.

«Если вечеринки в помещениях не разрешат, мы будем на улице. Давайте надеяться на теплый вечер и малое количество москитов», - предложил Стэнли.

Миллионер и его партнерша давно проводят секс-вечеринки, которые они называют самыми лучшими и популярными в Великобритании.

 
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Британия, Карантин, Пандемия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
03 Напал со спины: в Кировоградской области злоумышленник ударил полицейского ножом
04 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
05 "Дальше будет": меч монумента "Родина-мать" украсили ЛГБТ-флагом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Объявление войны&quot;: в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
В Ливии отреагировали на заявление президента Египта
Дело МН17: В Гааге возобновляются слушания
Дело МН17: В Гааге возобновляются слушания
Трамп раскритиковал &quot;Северный поток-2&quot;
Трамп раскритиковал "Северный поток-2"
Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками
Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь