Британский миллионер проведет первую секс-вечеринку с социальной дистанцией

Таким образом Стэнли и его девушка Джанет, работающая медсестрой, решили отпраздновать окончание карантина в Великобритании.

Британский миллионер Ричард Стэнли решил провести первую карантинную секс-вечеринку, на которой будут соблюдаться правила социальной дистанции.

Об этом сообщает Mirror.

Таким образом Стэнли и его девушка Джанет, работающая медсестрой, решили отпраздновать окончание карантина в Великобритании.

«Нужно следовать правилам. Если нам позволят все устроить, то это будет потрясающая ночь», - заверил мужчина.

По словам Стэнли, организовать вечеринку под открытым небом он планирует к 25 июля. Бизнесмен считает, что свингер-пары останутся в безопасности, потому что на территории у его дома можно разместиться с соблюдением дистанции.

«Если вечеринки в помещениях не разрешат, мы будем на улице. Давайте надеяться на теплый вечер и малое количество москитов», - предложил Стэнли.

Миллионер и его партнерша давно проводят секс-вечеринки, которые они называют самыми лучшими и популярными в Великобритании.