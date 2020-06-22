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В Турции ввели крупные штрафы за нарушение масочного режима

В Турции ввели крупные штрафы за нарушение масочного режима
Обновлено 07:23 Сегодня Телеграф
В Турции вводится крупный денежный штраф за нарушение масочного режима в рамках мер по противодействию новой коронавирусной инфекции. С 22 июня ношение масок в Турции становится обязательным.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на  агентство Anadolu.

Начиная с 22 июня, каждый, кто нарушит требование по ношению маски, будет выплачивать штраф в размере 900 лир (более 130 долларов США).

Соответствующее предписание в администрации губернаторов 81 провинции страны направлено МВД Турции.

До 22 июня всех тех, кто не соблюдал режим ношения масок, лишь предупреждали, тогда как с сегодняшнего дня будут штрафовать.

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В 48 провинциях масочный режим носит жесткий характер и распространяется на все сферы общественной жизни, тогда как в 33 провинциях маски обязательны лишь в местах общественного пользования, в том числе в торговых центрах, на рынках, в ресторанах, кафе и парикмахерских.

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Все по теме:

Турция, Коронавирус, Масочный режим, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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