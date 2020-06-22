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Понедельник, 22.06.2020

Потерял более трети объема: В Италии ледник накрыли брезентом, чтобы не таял (Видео)

Как объяснил Девид Паницца - глава компании Carosello-Tonale, которая занимается работами с ледником, его территория постоянно сокращается, и с 1993 года он утратил более трети своего объема. Об этом пишет The Guardian. После окончания горнолыжного сезона экоактивисты прибегают к различным способам по замедлению таяния, в частности, накрывают его поверхность брезентом, который отражает солнечный свет и сохраняет снег на леднике. Листы брезента белого цвета, поэтому их трудно отличить от снега. Стоимость одной полосы - до €400, для ее установки требуется около шести недель. Проект инициировали в 2008 году, сейчас он охватил около 30 000 квадратных метров ледника, но команда Carosello-Tonale планирует покрыть 100 000 кв. м.
Укринформ
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