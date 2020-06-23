Эпидемия коронавируса: Турция будет страховать туристов от COVID-19

Турция будет предлагать туристам оформить страхование с покрытием случаев, связанных с обнаружением у путешественников COVID-19.

"Покрытие будет зависеть от выбранного пакета. Пакет на 7 дней стоимостью 15 евро - покрытие 3 тысячи евро, 19 евро – 5 тысяч евро, 23 евро – 7 тысяч евро", - пояснил министр.

Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Эрсой.

По его словам, новая система страхования стартует с 1 июля. Такой страховой полис можно будет купить онлайн, у туроператора, при приобретении авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии.

Как сообщалось, иностранные туристы по прибытии в Турцию должны проходить контроль состояния здоровья и тестирование на коронавирус, если температура тела выше 37,8° и есть хотя бы один из симптомов заболевания СOVID-19. В случае инфицирования коронавирусом в Турции иностранных гостей будут лечить бесплатно.