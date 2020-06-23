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Столтенберг: НАТО не должно вмешиваться во внутреннюю политику стран

Столтенберг: НАТО не должно вмешиваться во внутреннюю политику стран
19:23 Сегодня Телеграф Укринформ
НАТО должно защищать универсальные ценности и свободы демократического мира и при этом держаться в стороне от любого привлечения к внутренним политическим процессам в странах-союзницах, в том числе от избирательных кампаний.

"Я подчеркиваю, что НАТО не должно быть частью внутренних политических кампаний. НАТО является политическим альянсом, мы ежедневно проводим кампании по защите наших главных ценностей - демократии, верховенства права, индивидуальных свобод - это то, для чего НАТО существует. Но это не имеет ничего общего с тем, чтобы превращаться в сторону внутренней политической избирательной кампании. НАТО должно быть в стороне от этого", - подчеркнул руководитель НАТО.

Об этом 23 июня в рамках виртуального Брюссельского форума под эгидой Фонда Маршала заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он не стал отвечать на просьбу модератора прокомментировать высказывание одного из кандидатов на пост президента США о, по его мнению, пагубности политики нынешней администрации США для будущего Североатлантического альянса.

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"Моя ключевая задача на посту генерального секретаря и во главе Североатлантического совета - сделать всё, что в моих силах, чтобы держать вместе эту большую семью из 30 союзников по обе стороны Атлантики, поддерживать это ежедневное сотрудничество между Европой и Северной Америкой, несмотря на различия, которые, очевидно, есть. Если бы я начал комментировать что-то такое, что может быть интерпретировано как вмешательство во внутренние политические кампании в разных странах-членах, я мог бы действительно подорвать собственные возможности иметь успех, как генеральный секретарь НАТО, в усилиях по объединению этого Альянса ", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он выразил твердое убеждение, что определенные разногласия, которые существуют в рамках союза и между странами-союзницами, а не подорвут единство НАТО в выполнении ключевой задачи по защите и обороне каждой из стран-союзниц.

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ЕС, НАТО.

Автор:

Телеграф
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