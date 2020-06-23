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Столтенберг: НАТО станет платформой для диалога ЕС и Британии, если соглашения не будет

Столтенберг: НАТО станет платформой для диалога ЕС и Британии, если соглашения не будет
21:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
В том случае, если переговоры между ЕС и Великобританией об определении будущих отношений между сторонами после Brexit не приведут к заключению нового соглашения (сценарий no-deal - ред.), НАТО станет играть даже более значимую роль, так как останется платформой для продолжения диалога между ними.

"Brexit меняет отношения Великобритании с Европейским Союзом, но он не меняет ее отношения с НАТО. В этом смысле, какое бы соглашение Великобритания не искала в отношениях с ЕС, она останется ключевым союзником по НАТО. Если ничего не произойдет (no-deal), Brexit сделает Альянс даже более важным, поскольку он будет предоставлять платформу, чтобы собрать европейских союзников вместе и обсуждать проблемы, вызывающие общее беспокойство. Когда Великобритания не будет входить в ЕС, Альянс позволит европейским союзникам взаимодействовать с Великобританией, как и со странами Северной Америки ", - отметил Столтенберг.

Об этом во вторник во время выступления в рамках виртуального Брюссельского форума под эгидой Фонда Маршала заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что ЕС остается важным партнером для НАТО, и Альянс приветствует его усилия в области развития оборонных возможностей, которые будут усиливать способности союзников по НАТО и позволят более равномерно распределять финансовую нагрузку. При этом Столтенберг напомнил, что Великобритания, которая окончательно выйдет из ЕС после завершения переходного периода 31 декабря текущего года, сейчас является европейским союзником с наибольшим оборонным бюджетом.

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"Мы поддерживаем усилия ЕС в обороне. Но ЕС не может заменить НАТО, он не может защищать Европу. Мы должны понимать, что 80 процентов оборонного бюджета НАТО поступают от союзников, которые не являются членами Евросоюза, в то время, как 90 процентов населения, проживающего в Европейском Союзе, - проживают в странах-членах НАТО. Оборонительные усилия ЕС очень приветствуются, но они не могут заменить НАТО ", - подчеркнул Генеральный секретарь альянса.

Как сообщалось, Великобритания вышла из ЕС в ночь на 1 февраля этого года и будет придерживаться европейского законодательства и международных обязательств в рамках ЕС до завершения переходного периода, который заканчивается 31 декабря 2020 года. Великобритания официально подтвердила, что не будет продлевать этот переходный период. Для того, чтобы вступить в новый год с основательной правовой базой относительно дальнейших отношений, ЕС и Великобритания должны завершить переговоры относительно будущего партнерства до конца октября - начала ноября 2020 года. Сейчас стороны констатируют наличие серьезных разногласий относительно содержания этого будущейго двустороннего соглашения.

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ЕС, Великобритания, НАТО.

Автор:

Телеграф
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