Сбор средств на вакцину от коронавируса: ЕС уже получил почти €10 миллиардов

Инициатива Европейской Комиссии по созданию фонда для разработки лекарств и вакцины от коронавируса имела огромный успех: уже собрано €9,8 миллиарда. Об этом заявил Матти Маасикас, посол Европейского Союза в Украине, в эфире программы "На самом деле: Мир" телеканала "ДОМ".

"Результаты (инициативы ЕК "Глобальный ответ", направленной на разработку вакцин и лекарств от коронавируса — ред.) превзошли все ожидания. Я очень рад говорить об этом. Идея заключалась в том, чтобы собрать €7,5 миллиарда, но к настоящему времени (к 8 июня — ред.) уже есть €9,8 миллиарда. К концу июня у нас может быть больше. И эти деньги, конечно, должны быть направлены по всему миру с помощью средств ЕС. И не только для вакцин, для разработки вакцин. Но также для диагностики и терапии. Инициатива Европейской комиссии имела огромный успех", - сказал Маасикас.

В то же время, посол ЕС не согласился с обвинениями некоторых стран Евросоюза в адрес Брюсселя о недостаточном реагировании на вызовы, возникшие в связи с эпидемией.

По словам Маасикаса, "нужно начинать с вопроса — кто чем занимается. Какие компетенции? В области общественного здравоохранения ответственность несут государства-члены ЕС. Все меры были приняты государствами-членами. Комиссия и институты ЕС координируют кое-что, но очень мало. Когда государства-члены начали принимать меры, включая закрытие границ, они не согласовывали друг с другом и не передавали информацию в Брюссель".

Как отметил представитель Еврокомиссии, брюссельские институты взяли на себя инициативу и начали разрабатывать экономический ответ, который был очень существенным.

"И теперь мы видим, как государства обсуждают, координируют с Комиссией вопросы открытия внутренних границ, они также обсуждают и внешние границы. Итак, мы многому научились во время этой ужасной пандемии", - заявил посол.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия 4 мая провела международную онлайн-конференцию доноров "Глобальный ответ". Всего за несколько часов было собрано €7,4 миллиарда. В дальнейшем правительства, фонды и частные лица продолжали делать пожертвования.

Цель инициативы — согласовать на глобальном уровне исследования с целью разработки вакцин и лекарств от коронавируса. Предполагается, что как только такие препараты будут созданы, они станут доступны всем странам, в том числе беднейшим.