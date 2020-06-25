Президент Косово получил обвинения в совершении военных преступлений

Президенту Косово Хашиму Тачи и бывшему спикеру парламента Косово Кадри Весели предъявлены обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, включая почти сотню убийств, похищения людей и пытки. Соответствующее заявление размещено на сайте Палаты и специализированной прокуратуры Косово.

"24 апреля Специальная прокуратура направила обвинительный акт из десяти пунктов в Суд, обвинив Хашима Тачи, Кадри Весели и других в совершении ряда преступлений против человечности и военных преступлениях, в том числе убийства, насильственных исчезновений людей, преследованиях и пытках", — говорится в заявлении.

Так, утверждается, что Тачи, Весели и другие обвиняемые подозреваемые несут уголовную ответственность за почти 100 убийств. Преступления, указанные в обвинительном заключении, касающиеся сотен жертв среди косовских албанцев, сербов, цыган и других этнических групп и включают политических противников.

Прокуратура утверждает, что обвинения являются результатом длительного расследования и она может доказать все обвинения. Судья сейчас рассматривает обвинительное заключение, чтобы решить, следует подтвердить обвинения.

"Специальный прокурор счел необходимым опубликовать это публичное сообщение об обвинении из-за неоднократных попыток Хашима Тачи и Кадри Весели препятствовать работе суда и подрывать ее. Считается, что Тачи и Весели провели секретную кампанию, чтобы отменить закон о создании Суда и иным образом препятствовать работе Суда в попытке обеспечить, чтобы они не предстали перед судом. Делая эти действия, Тачи и Весели ставят свои личные интересы перед жертвами своих преступлений, верховенством закона и всем населением Косово", — заявили в прокуратуре.

Добавим, что Тачи и Весели были среди основателей Освободительной армии Косово, в конце 1990-х она воевала против сербских войск за независимость Косово. Тачи был политическим руководителем армии, Весели — главой разведки.

На сегодняшний день ни один из деятелей ОАК не был осужден за военные преступления. Несколько высокопоставленных сотрудников сербских сил безопасности были осуждены и заключены за военные преступления в конфликте в Косово отдельным судом США по бывшей Югославии.