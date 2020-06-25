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Глава дипломатии ЕС приехал в Грецию, чтобы "увидеть своими глазами ситуацию на внешней границе ЕС"

Глава дипломатии ЕС приехал в Грецию, чтобы "увидеть своими глазами ситуацию на внешней границе ЕС"
Обновлено 03:42 Сегодня Телеграф Укринформ
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель совершил первую за последние несколько месяцев поездку на границу между Грецией и Турцией, выразил решительную поддержку суверенитета Греции и Кипра, а также отметил готовность ЕС к защите внешних границ. Сообщение об этом обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий.

"Я хотел приехать и увидеть своими глазами ситуацию на внешней границе ЕС. Сегодняшнее посещение этого региона, с соответствующими объяснениями и глубоким брифингом со стороны полиции и армии (Греции) позволили мне лучше понять ситуацию, с которой сталкивается Греция сейчас и может столкнуться в будущем. Это именно та причина, почему почти 100 офицеров FRONTEX (пограничное агентство ЕС – ред.) из 20 стран-членов находятся здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС. Очень ясно, что мы намерены защитить внешние границы ЕС и решительно поддерживаем суверенитет Греции", - заявил Жозеп Боррель.

Он отметил, что Европейский Совет уделяет много внимания ситуации в Греции и вокруг Кипра, что стало одной из причин для быстрого визита Высокого представителя ЕС на границы Греции. Действия Турции в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье, незаконное бурение и пограничные претензии привели к ухудшению отношений между Грецией и Турцией, и, соответственно, к ухудшении отношений между Турцией и Евросоюзом.

"Мы разделяем ваше (Греции) беспокойство, и обсуждали, как мы можем остановить эту динамику эскалации. Никто кроме Греции не имеет более важной причины, чтобы быть добрым соседом для Турции. Потому что, в конце, мы должны быть добрыми соседями. Именно по этой причине Евросоюз вмешивается в ситуацию, чтобы мы были добрыми соседями" - сказал Высокий представитель ЕС.

Он подчеркнул, что ЕС будет отстаивать свои интересы, и одновременно пытаться восстановить доверие, которое отвечает интересам Европейского Союза, Турции и Греции, для того, чтобы попытаться текущие трудности и улучшить отношения, укрепить региональную стабильность.

"Я считаю, что Европейский Союз представляет миру самый лучший пример, как возможно улучшить взаимоотношения с соседями, и я убежден, что это является возможным также с теми соседями Европейского Союза, которые намерены стать его частью", - подчеркнул Жозеп Боррель.

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Как уже сообщалось ранее, в феврале текущего года Турция открыла границы для беженцев из Сирии, которые начали массово прибывать на побережье Греции и спровоцировали масштабный миграционный кризис. Кроме того, уже длительное время, несмотря на протесты со стороны Евросоюза, Греции и Кипра, Турция проводит бурильные работы по разведке природных ископаемых в Восточном Средиземноморье. При этом с октября 2005 года Турция ведет переговоры по вступлению в Европейский Союз.

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Греция, ЕС, Жозеп Боррель.

Автор:

Телеграф
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